Россиянам рассказали, как мошенники воруют личные данные через Wi-Fi

Москва, 7 марта. Способ, с помощью которого мошенники воруют персональные данные через Wi-Fi-ловушки, назвал директор центра компетенций компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Лучше отказаться от подключения к общественным сетям Wi-Fi. Мошенники часто создают публичные точки доступа под видом кафе или аэропорта, чтобы воровать личные данные пользователей, а также их логины и пароли. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости Бондарь.

Если подключиться к публичной точке доступа необходимо, то не рекомендуется заходить в важные учетные аккаунты, в том числе в банковские. Чтобы избежать потери личных данных, не следует применять одинаковый пароль для всех учетных записей. Не стоит скачивать данные с сомнительных источников, объяснил эксперт.

До этого сообщалось, что в соцсетях появились мошенники, которые предлагают оформить социальные выплаты дистанционно. Злоумышленники обращаются к пользователям от имени Минтруда РФ.