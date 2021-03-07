Пасечник поздравил с 8 Марта работниц одной из самых крупных швейных фабрик ЛНР

Луганск, 7 марта. Одно из самых крупных предприятий легкой промышленности в Луганской Народной Республике, швейная фабрика, производит трикотажную одежду для молодежи, подростков и детей. Большая часть продукции идет на экспорт. При этом предприятие постепенно наращивает производство, соответственно увеличивая и количество рабочих мест.

Большая часть сотрудников фабрики — женщины. Накануне Международного женского дня глава ЛНР Леонид Пасечник приехал поздравить их с праздником.

«Рабочий труд, рабочий человек — это тоже очень важно. Без этого не может существовать ни одно нормальное государство. Должно быть все сбалансировано и четко работать», — сказал он.

На фабрике установлено современное оборудование и создаются комфортные условия для сотрудников — делается все для дальнейшего развития. Знакомясь с ее работой, Пасечник отметил важность подобных предприятий для республики.

«Я считаю, что, если мы производим, удовлетворяем внутренний рынок и еще и излишки продаем, это привлечение капитала и инвестиций на нашу территорию для дальнейшего вкладывания в экономику и ее развития», — добавил глава ЛНР.

В завершение визита он пообщался с коллективом в неформальной обстановке, поздравил женщин с 8 Марта и наградил отличившихся.