Пасечник поздравил с 8 Марта работниц одной из самых крупных швейных фабрик ЛНР

Луганск, 7 марта. Одно из самых крупных предприятий легкой промышленности в Луганской Народной Республике, швейная фабрика, производит трикотажную одежду для молодежи, подростков и детей. Большая часть продукции идет на экспорт. При этом предприятие постепенно наращивает производство, соответственно увеличивая и количество рабочих мест.
Большая часть сотрудников фабрики — женщины. Накануне Международного женского дня глава ЛНР Леонид Пасечник приехал поздравить их с праздником.
«Рабочий труд, рабочий человек — это тоже очень важно. Без этого не может существовать ни одно нормальное государство. Должно быть все сбалансировано и четко работать», — сказал он.
На фабрике установлено современное оборудование и создаются комфортные условия для сотрудников — делается все для дальнейшего развития. Знакомясь с ее работой, Пасечник отметил важность подобных предприятий для республики.
«Я считаю, что, если мы производим, удовлетворяем внутренний рынок и еще и излишки продаем, это привлечение капитала и инвестиций на нашу территорию для дальнейшего вкладывания в экономику и ее развития», — добавил глава ЛНР.
В завершение визита он пообщался с коллективом в неформальной обстановке, поздравил женщин с 8 Марта и наградил отличившихся.
«Пользуясь случаем, от всей души хочу поздравить всех вас с наступающим праздником, с Международным женским днем 8 марта, хотелось бы также отметить ваш вклад в развитие экономики нашей республики, каждодневный труд, ваш труд, дорогие и любимые наши женщины. Плечом к плечу с мужчинами, ваш вклад в развитие производства делает экономику нашей республики с каждым днем все крепче и крепче, за что я вам от всей души хочу сказать слова огромной благодарности», — заявил Леонид Пасечник.