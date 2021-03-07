За два месяца экспорт Китая вырос более чем на 60%

Пекин, 7 марта. Экспорт Китайской Народной Республики увеличился в годовом выражении, по данным за январь-февраль текущего года.

Об этом стало известно из статистической информации главного таможенного управления Китая. Показатель в долларовом выражении вырос по сравнению с двумя первыми месяцами 2020 года, ссылается «Ъ» на данные китайского ведомства.

«Экспорт из Китая в долларовом выражении за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6%, <...> до $468,8 млрд», — сообщило управление.

При этом объем импорта в Поднебесную увеличился на 22,2% и достиг отметки в 365,6 млрд долларов. За подотчетный период товарооборот КНР и других государств вырос в годовом выражении на 41,2%, до 834,4 млрд долларов. Сообщается, что товарооборот с Соединенными Штатами Америки увеличился на 81,3%, достигнув суммы в 109,79 млрд долларов. Взаимная торговля России и Китая выросла за два месяца на 8,5%, до 18,7 млрд долларов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как изменился товарооборот Белоруссии и России за время коронавирусной пандемии. Показатель достиг значимой, по словам лидера страны, отметки в 28,5 млрд долларов.