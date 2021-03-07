Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене Воробьева

Москва, 7 марта. Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева поступило в Московский городской суд. Чиновника обвиняют в государственной измене.

Слушания по делу Александра Воробьева, обвиняемого по статье 275 УК РФ, проходят в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие считает, что экс-помощник полпреда в УрФО якобы передавал за границу секретную информацию, составляющую государственную тайну, либо совершал иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тыс. рублей. Вину Воробьев не признает. В настоящее время он содержится в столичном СИЗО «Лефортово».

Экс-мэр Евпатории получил шесть лет колонии за махинации с землей, сообщал ФАН. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.