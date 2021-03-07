Разбойника-рецидивиста поймали после налета на АЗС в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 марта. Разбойное нападение на АЗС в Гатчинском районе Ленобласти раскрыли по горячим следам сотрудники полиции. Налетчиком оказался молодой мужчина с криминальным прошлым.

О нападении в полицию сообщила оператор АЗС. Женщина рассказала, что преступник ворвался в помещение автозаправки около трех часов ночи и, угрожая насилием, потребовал отдать ему все деньги в кассе. Кассир отдала ему 5 тыс. рублей, после чего злоумышленник скрылся, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого оперативно задержали в деревне Редселя. Им оказался 30-летний мужчина, который уже был судим в прошлом. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее ФАН сообщал о нападении двух подельников на доверчивого петербуржца в его же квартире. Пострадавший познакомился с грабителями в соцсетях, позвал их в гости, а в итоге остался без телефона и денег.