США планируют вооружить авиацию боевыми лазерами

Москва, 7 марта. Конструкторы из США изготовили макет лазерной установки для размещения на боевых самолетах, говорится в сообщении СМИ.

Американский проект получил название SHIELD («щит», Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator). Разработчики заявляют, что у этого вооружения потенциал выше, чем у ракет класса «воздух — воздух». Основная задача установки — в уничтожении реактивных снарядов, приближающихся к самолету. Предполагается устанавливать их как на истребителях, так и на крупных машинах вроде AC-130.

Существуют планы приспособить лазерное оружие для нанесения ударов по наземной инфраструктуре, передает РИА Новости. Однако разработка подвергается критике не только среди военных экспертов, но и в Пентагоне.

Основная проблема кроется в уменьшении размера лазерной установки для генерации луча достаточной мощности. Чем больше цель, тем больше должен быть и лазер. Подобные проекты существовали в США и раньше, включая корабельные установки. Однако программы были свернуты из-за стоимости и сложности разработок.

В России тоже существует оружие с лазерными установками. Так, в 2018 году на вооружение поступил наземный комплекс «Пересвет» для ослепления техники неприятеля, выведения из строя ракет и БПЛА.

Ранее американские эксперты заявили, что новый истребитель ВВС США создаст условия для жесткой войны.