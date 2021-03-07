Полицейские задержали предполагаемого поджигателя легковушки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту похищения и сожжения отечественной легковушки в Кингисеппе. Предполагаемого виновника инцидента задержали.

Сотрудники полиции узнали о случившемся от владельца автомобиля ВАЗ-21074. Мужчина 1964 года рождения рассказал правоохранителям, что некий гражданин похитил его машину, которая стояла на проспекте Карла Маркса в городе Кингисепп.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанный авто в районе деревни Извоз. К моменту нахождения он был полностью уничтожен огнем, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Через некоторое время стала известна личность предполагаемого угонщика и поджигателя легковушки. Им оказался гражданин 2002 года рождения, сейчас он находится в отделении.

В Москве правоохранители задержали предполагаемого поджигателя машины Росгвардии, сообщал ФАН. Инцидент произошел 31 января в центре города, где проходил незаконный митинг.