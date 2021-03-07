Экс-депутат Рады уверяет, что из Украины сделали экспериментальный полигон

За последние 30 лет из украинского государства сделали экспериментальный полигон. С таким мнением выступила бывший депутат Верховной рады, украинский политик Елена Бондаренко.

Традиционно главной проблемой Украины считается ее этническая неоднородность. Фактически страна состоит из двух частей — Юго-Восточная Украина и Западная, которые, по сути, являются двумя разными этносами, имеющими различную культуру, язык, религию, историю, героев и т. д. Эти различия до сих не давали возможность сформировать единое гуманитарное пространство. Кроме того, Майдан 2014 года еще больше укрепил раскол в украинском обществе, а также привел к гражданской войне.

Бывший депутат украинского парламента Елена Бондаренко уверяет, что из Украины сделали экспериментальный полигон. По ее словам, сегодня страна разделена по языковому и религиозному принципам.

«Мы все пытаемся понять, что же сегодня происходит с Украиной. У меня есть ответ на этот вопрос. Для эффективного отстаивания своих интересов необходимо, чтобы у нации были объединяющие ценности. За последние 30 лет из нашей страны сделали экспериментальный полигон. Нам постоянно подбрасывались идеи, направленные на разъединение Украины по религиозному и языковому принципам. Почему сегодня люди не выходят на «Майдан», чтобы защитить свои права? Потому что нет объединяющей идеи», — сказала Бондаренко в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Кроме того, бывший нардеп раскритиковала нынешние киевские власти и депутатов от правящей партии «Слуга народа». По ее словам, политики новой формации не способны сопереживать своему народу.

«Сегодня во власти на Украине находятся полулюди-полуроботы, обладающие неким набором качеств, позволяющие принимать людоедские решения с абсолютно отстраненным и стеклянным взглядом. Эти люди не способны сопереживать, не знают, что такое эмпатия. Они выросли бездушными и не имеют совести. Мы не можем от них требовать чего-то большего. Это все равно, что мы будем требовать от помидора стать бананом», — заявила Бондаренко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Владимир Корнилов назвал истинную причину территориального раскола Украины. По его словам, многие с 2014 года ждут, что страна вот-вот распадется. Он заверил: украинское государство уже развалилось с потерей Донбасса и Крыма.