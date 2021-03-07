ВДВ России и ССО ВС Белоруссии проведут совместные учения в марте

Москва, 7 марта. Россия и Белоруссия запланировали проведение двух совместных военных учений ВДВ.

Информацию о предстоящих маневрах Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии озвучили в Минобороны РФ.

«В течение марта текущего года на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится в официальном сообщении профильного российского ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о решении Москвы и Минска создать три совместных учебно-боевых центра для подготовки военнослужащих.