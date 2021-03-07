Президент Венесуэлы привился «Спутником V». События дня. ФАН-ТВ

При прорыве нефтепровода в Югре пострадал рыбак ЧП в Югре. Рыбак пострадал при пожаре в акватории реки Обь. Пламя разгорелось в районе Нижневартовска после прорыва нефтепровода «Сибуртюменьгаза». По предварительным данным, огонь охватил 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Как сообщили в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. Это ставит под сомнение заявление компании «Сибуртюменьгаз» об отсутствии угрозы окружающей среде. Специальная комиссия проведет техническое расследование причин аварии и определит ее возможные последствия для экологии.

Байден озвучил «антиковидный законопроект» Глава Белого дома презентовал «антикоронавирусный план». Джо Байден в своем обращении объяснил американцам необходимость введения пакета стимулирующих экономику мер в размере почти двух трлн долларов. Законопроект был принят сенаторами-демократами без единого голоса республиканцев. Члены Республиканской партии пытались его оспорить и добиться внесения в документ своих правок, однако все их предложения были отклонены.

Президент Венесуэлы привился «Спутником V» Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес привились российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Трансляции велась в Twitter главы государства. Еще в октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу нашей вакцины для проведения третьей фазы клинических испытаний. В ней приняли участие две тысячи добровольцев, в том числе сын главы государства Герра. А уже 18 февраля в Венесуэле стартовала массовая прививочная кампания «Спутником V».