Берлин, 7 марта. Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, и ФРГ становится все тяжелее защищать его от нападок других стран. Америка с каждым днем усиливает давление.

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отступать, но ей придется искать новые пути, чтобы отстоять проект. Так считают журналисты газеты Dagens Nyheter.

Президент США Джозеф Байден критически настроен по отношению к газопроводу. По мнению Вашингтона, реализация такого масштабного проекта приведет к зависимости Европы от России. При этом ЕС потеряет интерес к американскому сжиженному газу. Соединенные Штаты пытаются усилить давление на Германию по мере того, как трубы «Северного потока — 2» приближаются к немецким берегам.

Журналисты пришли к выводу, что у Меркель остался один вариант, — пойти на мировую с американцами. Они напомнили, что ходят слухи о готовности Берлина продолжить импорт СПГ из Америки в обмен на снятие ограничений с «СП-2».

Федеральное агентство новостей сообщало, что реализация «Северного потока — 2» имеет большое экономическое значение для всей Европы. Газопровод станет мостом, который соединит Москву и Берлин.