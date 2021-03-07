Перестрелка на месте гибели Флойда привела к смерти еще одного человека

Вашингтон, 7 марта. Один человек убит в результате перестрелки на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщают СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел после перепалки между двумя мужчинами, личность которых в настоящий момент устанавливается. Один из участников конфликта открыл огонь. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных ранений он скончался.

Афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании 25 мая 2020 года. Экс-полицейский Дерек Шовин в отношении него применил удушающий прием. На следующий день всех правоохранителей, участвовавших в аресте мужчины, уволили, а Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Демонстранты движения Black Lives Matter, образовавшегося после смерти Флойда, продолжают устраивать стычки с полицией, сообщал ФАН. В Сакраменто группа протестующих преследовала стражей порядка и оскорбляла их.