Кузбассовец поджег стриптиз-клуб коктейлем Молотова

Новокузнецк, 7 марта. В Новокузнецке пьяный посетитель клуба устроил пожар после конфликта с охранниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в стриптиз-клубе на улице Орджоникидзе. Мужчина перебрал с алкоголем, поэтому охранники поспешили выгнать его из заведения. Разозлившийся кузбассовец вернулся, но уже держал в руке бутылку с зажигательной смесью. Началась перепалка с посетителями, и один из них выбил бутылку ногой. Снаряд улетел в конец комнаты, и начался пожар.

В результате ЧП пострадали несколько человек. За медпомощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 22-летний молодой человек. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Уфе, сообщал ФАН. Еще четверо в различной степени тяжести отравились продуктами горения.