Спецпредставитель Байдена по климату посетит три страны Евросоюза

Вашингтон, 7 марта. Великобритания, Франция и Бельгия попали в список стран для визита спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри.

Как сообщает Госдеп США, с 8 по 10 марта спецпредставитель Байдена посетит Лондон, Париж и Брюссель. Визит намечен в преддверии саммита по вопросам климата, который инициировал американский лидер, он пройдет в апреле. Кроме того, в этом году в Глазго пройдет 26-я конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

«В Брюсселе спецпредставитель Керри встретится с представителями Европейской комиссии. В Париже он встретится с представителями правительства Франции», — говорится в заявлении американского госдепартамента.

Также в Лондоне Керри проведет переговоры с представителями правительства Великобритании.

Накануне стало известно, что Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.