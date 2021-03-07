Жителя Новосибирска разыскивают за попытку подвезти девочку до школы

Новосибирск, 7 марта. Предложение водителя большого черного джипа подвезти второклассницу до школы встревожило горожан. Девочка отказалась и продолжила путь пешком, мужчина уехал.

Инцидент произошел ранним утром в микрорайоне Чистая слобода. Школьница стояла на краю дороги, пропуская автомобили. Внезапно рядом с ней остановился джип, из которого вышел мужчина и предложил подбросить ее до учебного заведения. Девочка перепугалась, ответила отказом и быстро ушла. Ее родители рассказали о случившемся в социальных сетях.

Позднее была опубликована запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что из остановившейся машины никто не выходил — водитель приоткрыл дверь, о чем-то спросил ребенка и уехал. В комментариях пользователи Сети встали на сторону автомобилиста, ведь он не совершил ничего противоправного.

В Подмосковье злоумышленник увел с детской площадки двух малолетних девочек, заманил в автомобиль и совершил в их отношении преступления против половой неприкосновенности. Оказалось, что педофил женат и сам воспитывает двоих детей, сообщала Deita.