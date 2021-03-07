Глава Минкульта Украины надеется, что ЮНЕСКО признает борщ истинно украинским блюдом

Киев, 7 марта. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил надежду, что ЮНЕСКО признает борщ истинно украинским блюдом.

Об этом он заявил на кулинарном телешоу «Культура приготовления украинского борща». По словам Ткаченко, необходимо продвигать борщ, чтобы он попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

«Нам такие события важно показывать в мире, что борщи у нас действительно уникальные, они украинские, они делаются в 25 регионах, я такого еще не видел», — заявил министр зрителям.

С ним согласился телеведущий Евгений Клопотенко. По его словам, главная идея в том, чтобы борщ стал в мире популярным, его знали в любой точке мира и чтобы в каждой стране в любом ресторане и кафе подавали борщ.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что территориальная целостность Украины уже не зависит от Минских соглашений. По его мнению, договоренности по ситуации в Донбассе подписывались тогда, когда раскол страны де-факто произошел.