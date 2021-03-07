Лучший моноблок для дома: рейтинг 2021 по версии ФАН

Современный человек максимально приспособлен к комфорту и качеству, которое сразу заложено в той или иной вещи. Речь может идти о качестве бумаги в ежедневнике, о сплаве лезвий кухонных ножей или же о чем-то более масштабном, например, о дизайне квартиры. Во всем мы ищем максимальный комфорт и удобство. Тех же правил и принципов мы придерживаемся в том случае, когда выбираем себе настольный компьютер. Сегодня мы решили обсудить довольно объемную и полезную тему, а именно поговорить о моноблоках. Предлагаем вам определить для себя, какой моноблок будет лучше, на что обратить внимание в 2021 году и какие параметры обязательно стоит учесть.

В чем суть моноблока

Моноблоками называются компьютеры, «начинка» которых спрятана в вертикальный и тонкий корпус. Они эргономичные, стильные и самое главное очень удобные, поскольку из них не тянется огромное количество проводов. Кроме того, они отлично экономят место на рабочем столе, поскольку и экран, и системный блок находятся в одном месте.

Все моноблоки производятся на основе комплектующих ноутбуков. Благодаря этому устройства не шумят, не нагреваются и очень быстро работают. Как вы поняли, в них масса плюсов. Главное выбрать модель, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. Предлагаем рассмотреть основные параметры моноблоков, чтобы определиться с выбором и найти свое идеальное устройство.

Размер экрана

У всех современных моноблоков довольно большие и яркие экраны — у большинства из них размерная сетка дисплеев начинается от 15,6 дюйма и заканчивается показателем в 34 дюйма. Какой именно размер экрана лучше, сказать сложно, поскольку все зависит от потребностей пользователя. Например, дизайнерам лучше выбрать моноблок с самым большим экраном, чтобы без проблем пользоваться визуализаторами и иметь возможность рассмотреть любую деталь. А вот обычным юзерам для серфинга в интернете подойдет и экран среднего размера. Предлагаем разделить эти устройства на три условных категории:

миниатюрные — размер от 15,6 до 20 дюймов. Они не занимают много места, а цена на них довольно демократичная;

средние — их размеры уже немного больше, к примеру, они начинаются от 21,5 до 24 дюймов. По своей цене и мощности это самый оптимальный, и можно сказать, выгодный вариант.

огромные — гиганты и ведущие представители флагманских линеек. Их размер начинается от 27 и заканчивается 34 дюймами. Подобные модели считаются не только самыми дорогостоящими, но и самыми мощными компьютерами.

Процессор

К сожалению, даже у моноблоков есть минусы. Самым часто встречающимся недостатком можно назвать проблему при подборе и замене деталей. Ремонт обычно затягивается и становится очень дорогим. Поэтому еще на моменте покупки нужно подобрать ту модель, которая будет полностью отвечать всем вашим требованиям.

Допустим, вы ищете себе моноблок, который вам нужен для работы с текстовыми редакторами. Если его постоянно нагружать тяжелыми компьютерными играми, то со временем «железо» накроется медным тазом и попрощается с вами. А вот моноблоки, предназначенные специально для гейминга, выдержат даже самые тяжелые нагрузки. Так что тут следует сделать следующий вывод: если хотите сохранить хорошую производительность своего моноблока, продумайте, для каких целей он вам нужен.

Также напомним, что мощность процессора можно определить по трех критериям:

тактовая частота;

количество ядер;

поколение.

Но только на эти параметры ориентироваться не стоит, поскольку даже самые последние модели процессоров могут уступать по производительности своим более старшим «собратьям». Так что повторим еще раз — подбирайте модель моноблока конкретно под себя и свои потребности.

Но давайте обобщим и разделим самые ходовые процессоры на три блока. Так все станет понятнее и нагляднее:

офисный компьютер: Pentium, Celeron, A6, E2;

универсальный компьютер: i3, i5, A8;

мощный игровой компьютер: A12, i7, i9

Видеокарта

Если вы хоть раз задумывались о том, как на экране компьютера появляется изображение, то перед вами «виновница торжества», а именно видеокарта. Если компьютер предназначен исключительно для использования в офисе, то тут и речи не идет о каких-то тяжелых графических нагрузках. Но в том случае, если моноблок будет использоваться для гейминга, то «начинка» должна соответствовать хотя бы среднему уровню. Это GTX 1050 или RX 560. Профессиональным геймерам лучше отдать предпочтение видеокартам уже из премиального сегмента: по типу GTX 1070 или RX Vega 64.

Однако не стоит забывать про одно большое «но»: моноблоки считаются компактными устройствами, поэтому установить в них полноразмерную версию видеокарты нельзя. А, значит, такое устройство будет сильно уступать своим большим «собратьям».

Оперативная память

Здесь все лежит на поверхности, поэтому разобраться с этими спецификами довольно-таки просто. Чем больше «оперативки», тем лучше и быстрее будет работать ваш компьютер. Вы без проблем сможете открывать массу тяжелых приложений, и ваш моноблок это запросто «переварит». Но рваться за парой лишних гигабайтов и тем более за них переплачивать не стоит. Но все же рекомендуется выбирать самый последний тип оперативного запоминающего устройства: DDR4. Минимальные требования к оперативной памяти ко всему прочему зависят и от предназначения компьютера:

офисные: от 4 Гбайт;

мультимедийные: от 8 Гбайт;

игровые: от 16 Гбайт.

Мы указали значения, учитывая маленький запас, благодаря которому вам не придется докупать еще одну планку оперативной платы. Учитывайте, что с каждым годом требования для оперативной памяти сильно растут, поскольку приложения обновляются и сильно «тяжелеют». К примеру, еще пять лет назад системы потребляли совсем немного, в то время как сейчас одно из самых ходовых ПО Windows 10 «ест» около 3 Гбайт с несколькими фоновыми процессами: мессенджер, мониторинг системы, игровой лаунчер. Помимо этого, при покупке не забудьте убедиться, что в устройстве есть два модуля оперативной памяти. Эта небольшая «фича» способна вдвое увеличить производительность моноблока.

HDD или SSD

Скорость загрузки операционной системы и быстрота ее действий напрямую будет зависеть от установленного накопителя. В новых компьютерах HDD используются, как правило, для хранения больших объемов данных. Уточним: SSD — накопитель для системы, HDD — накопитель для хранения.

Самым лучшим и удобным вариантом станет комбинированный накопитель. Благодаря ему можно получить быстрый доступ к файлам, которые используются системой. Если собирать компьютер из отдельных частей, то размер этих дисков всегда подбирается под потребности пользователя. Ну а в том случае, если вы покупаете моноблок, то лучше ориентироваться на «золотые стандарты»:

SSD объемом не менее 256 Гбайт.

HDD объемом не менее 1 Тбайт.

Набор интерфейсов

К моноблоку, как и к привычным большим системным блокам или ноутбукам, можно подключить массу различных устройств. Чем портов будет больше, тем разнообразнее станет работа с компьютером. В наше время все моноблоки оснащены стандартным набором разъемов, к которым относятся:

USB 2.0 или 3.0 — считаются стандартными выходами, которые есть практически на всех устройствах. Обычно на моноблоках начитывается около трех-четырех штук;

HDMI – полезный порт, кс помощью которого можно подключить компьютер к телевизору или проектору. Иногда в моноблоках встречается сразу несколько таких портов;

аудиовыход — лучше всего, чтобы он был раздельный: для микрофона и для наушников. Кстати, последний особенно оценят геймеры, поскольку к нему можно подключить профессиональную гарнитуру;

картридер — позволяет читать карты памяти от смартфонов, фотоаппаратов, и других мобильных устройств без применения переходника;

Ethernet — без него о подключении проводного интернета к моноблоку можно и не мечтать.

Многие ошибочно полагают, что большое количество портов сильно влияет на цену. Однако это далеко не так! Наоборот, чем больше у вас будет портов USB, тем больше съемных устройств вы сможете подключить. В некоторых моделях порты расположены на нижней части корпуса, что значительно упрощает процесс подключения флеш-накопителей и других устройств.

Рейтинг моноблоков по версии ФАН

Моноблок 21.5"Apple iMac (2020 года)

Техника Apple всегда держалась особняком. И наш рейтинг не исключение. Нельзя не отметить наличие огромного количества положительных отзывов. Мощный процессор, большой экран, прекрасная цветопередача, эргономичность, наличие стильной мыши и клавиатуры в комплекте и, конечно же, доступ ко всем сервисам Apple делает эту «машину» по-настоящему уникальной. Однако любителям Windows он точно не подойдет, поскольку программное обеспечение macOS от всем привычной «винды» кардинально отличается.

Моноблок 23.8" DELL OptiPlex 5480

Этот моноблок сочетает в себе все положительные и необходимые качества, которыми может похвастаться любой хороший компьютер. Мощный и надежный процессов, современная видеокарта, большая диагональ и антибликовое покрытие экрана позволяют пользователям получать настоящее удовольствие от работы за этим моноблоком.

Моноблок 23.8" Lenovo V50a-24IMB

Отлично подойдет тем, кто ищет не только мощную «начинку», но и интересный и стильный дизайн. Этот моноблок обладает отличной цветопередачей, что особенно понравится любителям кино и геймерам. Кроме того, хороший процессор обеспечивает быструю работу системы, а качественная охладительная система препятствует нагреванию корпуса компьютера.

Моноблок 23.8" Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05

Первое, на что вы обратите внимание, когда увидите это устройство, будет, конечно, интересный и современный дизайн. Тонкая и изящная подставка не будет загромождать ваше рабочее место и отлично впишется в модный интерьер. А технические характеристики моноблока порадуют даже самых продвинутых пользователей.

Моноблок 27" HP Pavilion 27-d0014ur

Это устройство сочетает в себе мощный процессор, современные технологии, потрясающий дизайн, прекрасную цветопередачу и, конечно же, высокую производительность. Покупатели отмечают, что моноблок стал для них настоящим помощником в работе и незаменимым другом в интернет-развлечениях. Тонкий корпус отлично вписывается в интерьер и имеет ряд любопытных деталей.