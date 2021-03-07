«Русская, настоящая»: Пегова посетила монастырь в желтом пуховике оверсайз

Москва, 7 марта. В мире моды замечены существенные изменения. Долгое время держащийся в топе трендов оверсайз уступил женственным силуэтным нарядам. Но, как отметили ведущие шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко и Александр Васильев, безразмерные модели модники будут носить еще очень долго. Все дело в их удобности, сообщает Teleprogramma.pro.

Отечественные актрисы подтверждают это своими аутфитами. Очевидно, что актуальные течения в первую очередь затрагивают российских звезд. Не так давно в актуальном пуховике-баллоне, который в народе прозвали «дутиком», на публике появилась российская актриса Екатерина Климова. Она выбрала ярко-зеленый оттенок.

В желтом варианте такого же пуховика появилась и актриса Ирина Пегова. Она приехала погостить в Псков и посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Именно желтый цвет наряду с серым в 2021 году Институтом цвета Pantone был назван главным оттенком сезона.

Подписчики восхитились образом кумира.

«Русская!!! Настоящая!!!», «Божьего Вам благословления, Ирина!» — написали они под публикацией.

Ирине Пеговой 42 года. За это время она сыграла огромное количество театральных и киноролей. Помимо этого, она стала победительницей «Танцев со звездами», участвовала в телепроекте «Ледниковый период». У артистки немало поклонников, отмечающих ее нестандартную и привлекательную фигуру. Радует фанатов и легкий характер артистки. В этом году Пеговой захотелось преобразиться, и она решила похудеть.

С начала весны Ирина несколько раз появлялась на красной дорожке. Ее присутствие было отмечено на премьере фильма «Только серьезные отношения», где актриса сыграла одну из главных ролей вместе с Александром Робаком.