Русский стиль: какие шубы предпочитают звезды отечественного шоу-бизнеса

Москва, 7 марта. Шубы из натурального меха давно стали неотъемлемой частью стиля российских звезд. Роскошные наряды обусловлены не только красотой, но и погодными условиями России.

Большинство российских звезд не отказываются от шуб из натурального меха вопреки общемировому тренду на носку изделий из экологичных аналогов. Тем более в погодных условиях отечественных широт этот элемент гардероба будет актуальным в течение суровой зимы.



Коллекция мехов Филиппа Киркорова

Обширной коллекцией мехов обладает певец Филипп Киркоров. Король российского шоу-бизнеса чаще надевает шубы длинного ворса, как у лисы. Предпочтение Киркоров отдает свободному фасону, длинною до пола, который подчеркивает его статную фигуру и сидит броско. Однако поп-король не прочь пощеголять и в укороченных куртках из меха.

Мечта Анны Калашниковой за 10 миллионов рублей

Актриса и модель Анна Калашникова считает, что натуральные шубы являются неотъемлемой частью гардероба каждого человека, который посещает светские мероприятия. Тем более что в России мода на мех остается актуальной.

«Шубы из натурального меха все так же принято показывать на светских мероприятиях, так же посещать шубные показы. Мода на экошубы, хотя про них все и говорят, у нас не приживается», — говорит Калашникова.

Со слов актрисы, у нее есть около десятка шуб, которые греют зимой лучше любой куртки или пуховика. Калашникова мечтает, что когда-нибудь ее коллекцию увенчает длинная шуба из белой рыси по нескромной цене — порядка 10 миллионов рублей.

Модные меха Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

В лютые морозы даже самый консервативный мужчина задумается о покупке шубы. Юморист Евгений Петросян, который появляется на публике в стильных нарядах, в холода надел длинную норковую шубу.

Молодую жену артиста Татьяну Брухунову зимой согревает стильное пальто из овечьего меха. В ее гардеробе есть несколько таких шуб. Например, яркая красная вещь бренда из Италии стоит 200 тысяч рублей. Но Брухнову замечали в нарядах из норки и шиншиллы.

Эвелина Бледанс в эко-тренде

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс успела охладеть к меховым шубам и теперь относится к ним более спокойно. Бледанс последние два сезона не надевала натуральных шуб — только из эко-меха. Но все же артистка рассказала о своей самой роскошной шубке.

«Самая шикарная — от позапрошлого мужа из дикого соболя, была сшита из 74 шкурок. Я не могла надеть ее без высоких каблуков, иначе она волочилась по полу. Рукава были широченные, а в воротник можно было спрятать голову», — рассказала Бледанс.

Стильные предметы гардероба российских звезд привлекают поклонников и дизайнеров, сведущих в модных тенденциях. Актриса Екатерина Вуличенко надела необычное пальто с меховыми вставками и вызвала восторженные отклики фанатов и модельеров.