«Русская красавица»: Наталья Водянова в красном сфотографировалась на фоне нарциссов

Париж, 7 марта. Топ-модель Наталья Водянова долгое время вместе с семьей живет в Париже. В городе уже вовсю бушует весна, поэтому модель решила прогуляться по Булонскому лесу, надев красное пальто и юбку винного оттенка средней длины.

Россиянка сделала неповторимое фото, позируя в парке Багатель на фоне клумбы с ярко-желтыми нарциссами. Публикацию Водянова разместила на своей странице в Instagram.

«Сила цветов. С наступающим», — подписала модель весеннюю фотографию.

Подписчикам пришелся по вкусу такой милый кадр. Они поблагодарили Наталью за поздравление и ответили ей тем же, не забыв осыпать ее комплиментами.

«Русская красавица», «Волшебная», «Вы невероятная, добро даже передается через экран», «Очень долго смотрела на фотографию! Вы, Наташа, гипноз», «Какая весенняя фотография, Наталья!» — написали поклонники модели.

Если обратить внимание на аутфиты Натальи, красный цвет — ее любимый. Она довольно часто надевает вещи всех оттенков красного — кирпичный, киноварь, сангрия, рубиновый, алый, мерло и другие. Очевидно, что Водянова всегда выбирает только трендовые и актуальные модели одежды, которые еще долго не выйдут из моды.

Ранее ФАН писал о том, как супруг модели показал ее редкое фото из спальни.