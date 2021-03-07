Политолог Корнилов назвал истинную причину территориального раскола Украины

Москва, 7 марта. Территориальная целостность Украины уже не зависит от Минских соглашений. Такое мнение озвучил политолог Владимир Корнилов.

Договоренности по ситуации в Донбассе подписывались тогда, когда раскол страны де-факто произошел, отметил эксперт. В связи с этим выполнение или невыполнение соглашений уже ни на что не повлияет.

По словам Корнилова, многие с 2014 года ждут, что Украина вот-вот распадется. Он заверил: страна уже развалилась, так как она потеряла Донбасс и Крым, которые являются важными регионами.

Территориальная целостность Незалежной сейчас зависит скорее не от минских договоренностей, а от внутриполитической ситуации. Государство является слабым, так как власть действует «комедийными методами», что демонстрируется как минимум репрессиями против оппозиции.

Федеральное агентство новостей информировало, что такого же мнения придерживается политолог Андрей Ермолаев. По его словам, украинское правительство делает все, чтобы усилить внутренний разлад в стране.