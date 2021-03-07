ЦБ России заявил о рекордном количестве выданных банковских карт в 2020 году

Москва, 7 марта. Около 19,2 млн расчетных и кредитных карт были выданы россиянам в 2020 году, сообщили в Центробанке РФ. Прошлый рекорд был поставлен в 2016 году, когда граждане оформили 16,6 млн карт.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в экономическую сферу страны. Из-за закрытых магазинов люди были вынуждены совершать продажи онлайн, поэтому карта стала одним из возможных способов оплаты.

Регулятор начал вести статистику выдачи карт по новой методологии с 2014 года. До этого учет велся другим образом, поэтому сопоставлять данные до 2014 года не совсем корректно.

Общее количество выпущенных банковских карт в России за все время составляет около 300 миллионов. Однако прирост числа карт не приводит к увеличению количества активных пользователей. По многим картам операции просто не проводятся.

Недавно сотрудники московской полиции предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение и с помощью хитрых махинаций похищают средства с банковских карт.