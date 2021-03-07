Проект российской миссии на Венеру профинансировали на два года вперед

Москва, 7 марта. Комплексная программа первых российских экспедиций на Венеру получила финансирование на два года вперед. Специалисты проектирования «Венеры-Д» обсудят будущие проекты программы.

Исследователи уверены, что аппарат «Венера-Д» позволит решить проблему доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. Однако это случится только при успешном выполнении программы посадки, исследования образцов и района посадки, рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый РИА Новости.

Пока Россия готовится к освоению Венеры, NASA изучает Марс. Так, планетоход Perseverance уже сделал необычные снимки геометрических фигур на Красной планете.