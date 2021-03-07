Диетолог Ковалев назвал легкий способ жиросжигания

Москва, 7 марта. Убрать лишний вес, не применяя особых навыков и усилий, можно с помощью правильной ходьбы. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Специалист заявил, что для жиросжигания необходимо поддерживать определенную частоту пульса, добиться которой можно при помощи физических нагрузок. Самым простым и доступным почти каждому человеку способом является ходьба в правильном темпе, рассказал Ковальков. По его мнению, повышенный пульс способствует выбросу адреналина, который является жиросжигателем.

Эксперт подчеркнул, что добиться результата с помощью популярной в наше время «скандинавской» ходьбы вряд-ли получится, так как постоянно опираясь на палки не получится развить необходимую скорость. А чтобы выбрать подходящий для себя кардио-темп ходьбы, Ковальков посоветовал обратиться за подсказками к квалифицированному специалисту.

Недавно датские ученые провели исследование в области изучения генов, провоцирующих ожирение. Они выяснили, что люди, испытывающие избыток веса чаще других подвержены хроническим заболеваниям.