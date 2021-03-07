Гастроэнтеролог Бородин оценил безопасность вакцинации при проблемах с ЖКТ

Москва, 7 марта. Прививки от коронавируса признаны безопасными для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Активность диагнозов также не влияет на сроки вакцинации.

В медицинских кругах ранее спорили, являются ли противопоказанием для иммунизации проблемы с ЖКТ, в частности воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). В результате специалисты пришли к выводу о безобидности инъекции как для пациентов с ВЗК, так и для принимающих иммуномодифицирующие препараты, передает РИА Новости.

«Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки, и ее нужно точно делать», — заявил руководитель отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ имени А. С. Логинова Дмитрий Бордин.

Американские ученые предостерегли желающих вакцинироваться исключительно первым компонентом препаратов Moderna и Pfize/BioNTec. Для получения должного эффекта крайне важно применять разработки таким образом, который был утвержден и рекомендован производителями.