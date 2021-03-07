Аналитик Суслов «растоптал» надежды Украины попасть в НАТО

Москва, 7 марта. НАТО не предоставит Украине членство в Альянсе в ближайшем будущем. Причина кроется в «разности потенциалов», считает аналитик Дмитрий Суслов.

Украина из года в год ждет подвижек в данном вопросе. Но тем временем европейские и американские эксперты, которые агрессивно относятся к России, убеждены, что членом Альянса, скорее сделают Грузию, чем Украину. В то же время вхождение Незалежной в НАТО может подорвать суверенитет страны, пишут «Известия».

Украину не сделают стратегическим партнером Соединенных Штатов из-за «разности потенциалов», считает доцент РГГУ Александр Гущин. Но Белый дом все равно будет выстраивать внешнюю политику так, чтобы держать Киев «на поводке».

Недавно эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил, что принимать Украину в свой состав ни ЕС, ни НАТО не собираются. Объединения всего лишь достигли собственных целей в Незалежной и больше им ничего от государства не нужно.