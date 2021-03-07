Ноутбук RedmiBook Pro 15 с поддержкой Wi-Fi 6 стал доступен для предзаказа

Москва, 7 марта. Компания Redmi начала принимать предзаказы на новый ноутбук RedmiBook Pro 15. Впервые его представили в феврале в Китае.

Главное отличие новых ноутбуков заключается в дискретной видеокарте NVIDIA GeForce MX450. В RedmiBook Pro 15 встроены чипы Intel Tiger Lake-H35 и IPS-дисплей с разрешением 3,2К при соотношении сторон 16:10. Изображения обновляются с частотой 90 ГЦ.

В новинку добавили аккумулятор с емкостью в 70 Втч, а также симметричный USB-C порт с интерфейсом Thunderbold 4. Дополнительно в RedmiBook Pro 15 встроена поддержка Wi-Fi 6. Стандартное устройство с Core i5-11300H и оперативной памятью в 16ГБ оценивается в 770 долларов. Та же модель, но с GeForce MX450 стоит около 850 долларов. А за версию с Core i7 придется заплатить 975 долларов.

Кроме ноутбуков производитель анонсировал выход новых смартфонов на российском рынке. Xiaomi под своим брендом выпустит упрощенный Mi 11 – Mi 11 Lite с поддержкой 4G и 5G. Redmi представит флагманы под брендом Poco. Ожидается появление Poco X3, X3 Pro и X3 Pro+.