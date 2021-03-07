Двух хабаровчан задержали при попытке продать части туши амурского тигра

Хабаровск, 7 марта. Браконьеры пытались продать дериваты амурского тигра в Хабаровском крае. Граждане были задержаны, сообщило минприроды региона.

По данным ведомства, тигр был пойман в Бикинском районе, в 500 метрах от трассы Хабаровск — Владивосток.

Охота на амурского тигра запрещена, поскольку он признан исчезающим видом. Численность популяции амурского тигра составляет примерно 580-600 особей. При этом 90% тигров обитают в Приморье и Хабаровском крае. Животное занесено в Международную Красную книгу.

В Саратовской области браконьеры жестоко расправились с тремя косулями: копытных растерзали снегоходами, переломали ноги и добили ножами. Преступников застали уже возле разделанных туш. Двум браконьерам удалось скрыться, один, находясь в нетрезвом состоянии, не успел сбежать.