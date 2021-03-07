Диетолог перечислила альтернативы варенья в «масленичных» блинах

Москва, 7 марта. Варенье и жирные начинки в блинах можно заменить свежими ягодами, фруктами, а также сметаной с низким процентом жирности. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Кроме традиционного выпекания блинов на сковороде с маслом, известно много других способов. Так, «здоровые» блины можно приготовить на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, пояснила Стародубова в своем интервью РИА Новости. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки или диетические сорта мяса и птицы.

«Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе», — предупредила специалист.

Масленица считается одним из самых популярных традиционных славянских праздников. Время его наступления меняется в зависимости от даты Пасхи. Масленичная неделя в этом году начнется с 8 марта.