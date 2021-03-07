Российского бойца Петра Яна дисквалифицировали на чемпионате UFC

Лас-Вегас, 7 марта. Чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл бой американцу Алджаймейну Стерлингу. Спортсмена дисквалифицировали за удар коленом в голову.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе во время поединка в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский спортсмен стал чемпионом в прошлом году и не смог защитить титул.

Петр Ян в четвертом раунде боя со Стерлингом исполнил запрещенный удар коленом, из-за чего поединок был остановлен. Американский спортсмен стал новым чемпионом, Ян же впервые проиграл бой под эгидой UFC.

Другой российский спортсмен Ислам Махачев победил бойца из США Дрю Добера. Он использовал удушающий прием, после которого американец сдался.