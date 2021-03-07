Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Уфе

Уфа, 7 марта. Девятиэтажный жилой дом загорелся в Республике Башкортостан. Жертвами пожара стали трое человек, в частности 12-летний ребенок, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу поздно ночью — 02:04 по местному времени. Прибывшие на вызов спасатели зафиксировали горение на четвертом этаже. В ходе оперативных мероприятий на улицу из дома были эвакуированы 150 человек, из которых 46 — несовершеннолетние.

Пожар удалось полностью ликвидировать к 06:44. В результате погибли трое человек, еще четверо в различной степени тяжести отравились продуктами горения.

«Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее жертвами пожара стали двое жителей Иркутской области. Их тела обнаружили в загоревшемся доме в Нижнеудинске.