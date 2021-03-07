Россиянин Махачев победил американца Добера в рамках турнира UFC 259

Лас-Вегас, 7 марта. Поединок между Исламом Махачевым и Дрю Добером в рамках турнира UFC 259 прошел в Лас-Вегасе. Россиянин применил против американца удушающий прием.

Бой спортсменов прошел в основном кадре. В качестве одного из секундантов россиянина выступил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Сейчас Махачев занимает 14-е место в рейтинге своей весовой категории.

Судья остановил бой во время третьего раунда. Американец Добер добровольно сдался после того, как Махачев применил против него удушающий прием. На счету 29-летнего россиянина 19 побед и одно поражение, а в карьере 32-летнего Добера 23 победы, десять поражений и один бой без результата.

Еще один поединок в рамках турнира UFC 259 закончился победой россиянина. Рефери присудили победу Аскару Аскарову в бою против американца Джозефа Бенавидеса.