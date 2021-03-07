Российский автомобиль выставили на продажу в США по рекордной цене

Остин, 7 марта. Единственную в США модель ВАЗ-2110 выставили на продажу за 10 950 долларов (около 815 тыс. рублей). Автодилер DFW Cars & Trucks заверил, что машина находится в отличном состоянии.

Российский седан 2001 года выпуска имеет пробег в 15 тысяч километров. Он полностью готов к эксплуатации, а салон «пахнет новой Lada». Дилер добавил, что сможет предоставить будущему владельцу только документ купли-продажи, так как у автомобиля нет разрешения на использование в США, сообщило издание The Drive.

Американские власти запрещают эксплуатацию иностранных транспортных средств, произведенных в стране позднее, чем 25 лет назад. Авторы материала обратили внимание на неоправданно высокую стоимость ВАЗ-2110.

Житель Екатеринбурга ранее выставил на продажу легендарный автомобиль ЗИЛ-41045, сконструированный для члена политбюро ЦК КПСС. Автомобиль предложили купить за 37 миллионов рублей.