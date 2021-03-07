Женатый бизнесмен сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой

Москва, 7 марта. Актриса Анастасия Макеева на глазах у труппы театра «ЛДМ. Новая сцена» и полного зала зрителей согласилась выйти замуж за многодетного бизнесмена Романа Малькова.

Молодой человек поднялся на сцену после спектакля и, опустившись на одно колено, протянул возлюбленной кольцо. Актриса публично дала мужчине положительный ответ и одарила поцелуем. Коллеги и зрители поздравили молодоженов громкими аплодисментами. Макеева поделилась своими впечатлениями о происходящем в социальных сетях.

«Я сказала «Да». Я люблю тебя, ты — самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и, главное, при моих и своих родителях и вся труппа разревелась!» — написала актриса.

Анастасия Макеева отметила, что ее возлюбленный решился на такой романтический шаг на глазах не только коллег и зрителей, но и в присутствии родителей с обеих сторон. Для актрисы предстоящий брак станет четвертым.

Роман Мальков же вовсе еще женат, он оставил свою супругу и четверых детей в Словении ради новой возлюбленной. Перед заключением нового брака бизнесмену предстоит сначала развестись.

Ранее Макеева защитила свою вторую половинку от критиков, которые осуждают актрису за связь с женатым мужчиной и отцом четверых детей. Она заявила, что каждый в праве сам выбирать, как ему жить.