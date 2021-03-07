Аскаров одолел Бенавидеса в рамках турнира UFC 259

Москва, 7 марта. Бой Аскара Аскарова против Джозефа Бенавидеса продлился три раунда. По решению судей победа была отдана уроженцу России.

Поединок прошел в андеркарде турнира UFC 259 в дистанционном формате. По результатам трех раундов счет составил 30-27, 30-27, 30-26. Решение судей о присвоении победы Аскарову было единогласным.

Сейчас на счету 28-летнего дагестанца 14 побед и ни одного поражения. У 36-летнего американца Джозефа Бенавидеса 28 побед и боев и восемь поражений.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ранее вновь подогрел слухи о своем возвращении в профессиональный спорт. О завершении карьеры он объявил в октябре прошлого года.