Точность огня российских гаубиц превысила результаты артиллерии США

Москва, 7 марта. Управляемые снаряды и новые системы управления повысили точность стрельбы российских артсистем до 96%, сообщили представители Ростеха.

На сегодняшний день из зарубежных гаубиц максимально точными являются артиллерийские орудия, разработанные США. Американские артсистемы снаряжают снарядами 155-миллиметрового калибра M982 Excalibur. Их точность на практике составляет 92%.

Точность стрельбы российских гаубиц достигла 96% — российские артиллерийские орудия оказались самыми меткими в мире. Это стало возможно благодаря использованию управляемых снарядов и инновационных систем управления, сообщает RT.

«Сочетание разработанных предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» (Конструкторское бюро приборостроения) с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ «Сигнал) на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%», — процитировали сообщение пресс-службы Ростеха РИА Новости.

В новых российских снарядах, в отличие от американских аналогов, есть головка самонаведения, которая позволяет вести артобстрел по движущимся целям. Со слов представителей госкорпорации, показатели точности в 96% удалось подтвердить во время стрельб.

Управляемые снаряды были разработаны в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха.

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