Финансист Сафонов рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость

Москва, 7 марта. Понимание механизма формирования пенсий поможет россиянам повысить размер будущих выплат. Подробнее о влияющих на сумму факторах рассказал финансист Александр Сафонов.

Одним из ключевых показателей является размер фиксированной выплаты, то есть числа коэффициентов, накопленных на лицевом счете в Пенсионном фонде России (ПФР), а также имеющихся средств в системе обязательной накопительной пенсии. Они выплачиваются всем, у кого начислен минимальный трудовой стаж, необходимый для получения материальной поддержки.

«К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя», — добавил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Количество коэффициентов, в частности, зависит от размера заработка: чем он выше, тем их больше. Также существует способ повысить коэффициенты. Для этого человек должен продолжить работать по достижению пенсионного возраста.

Ранее россиянам предрекли рост размера заработных плат в 2021 году при условии дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации. Вместе с этим процесс будет зависеть от множества факторов, не связанных с экономикой, подчеркнул ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.