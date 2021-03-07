Трамп запретил Республиканской партии собирать деньги на выборы от его имени

Вашингтон, 7 марта. Экс-президент США Дональд Трамп разозлился на сопартийцев за то, что его имя используют для сбора средств на предвыборную кампанию. Он потребовал не обманывать американцев.

Трамп чувствует себя преданным и «оскорбленным» Республиканской партией, которая пыталась вытянуть деньги из избирателей, используя его имя. Простые люди уже не доверяют партии и не готовы давай ей деньги, но 45-й президент для них все еще остается авторитетом. На его продвижение они готовы жертвовать средства, сообщает Politico.

«Он впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент», — заявил СМИ советник экс-президента.

Один из помощников Трампа рассказал, что офис 45-го президента США уже выслал требования трем крупнейшим организациям Республиканской партии. В требовании указано, что комитеты должны немедленно прекратить использовать имя политика для сбора денег.

Недавно Анатолий Вассерман рассказал, что ждет Дональда Трампа. По его словам, экс-президент в силу возраста может вскоре выбыть из политики, однако среди его сторонников найдутся те, кто продолжит лоббирование его программы.