Пропаганду наркотиков в Сети причислили к уголовным преступлениям в РФ

Москва, 7 марта. Склонение к употреблению наркотических и психотропных веществ в Сети грозит лишением свободы до десяти лет. Соответствующие поправки в УК РФ начинают действовать 7 марта.

Вместе с этим введен новый состав преступления за склонение к потреблению наркотиков, приведшему к смерти двоих и более людей. В этом случае уголовное наказание составляет от 12 до 15 лет тюремного заключения и запрет на работу в определенной сфере деятельности в течение 20 лет.

До этого уголовная ответственность наступала только в случае смерти или причинения вреда здоровью одному человеку. Нижняя планка при этом составляет десять лет, передает «Парламентская газета».

Президент России Владимир Путин ранее призвал жестко пресекать пропаганду наркотиков в Сети. Он заявил, что борьбу с наркобизнесом необходимо выводить на новый уровень.