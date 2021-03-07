Шоумен Барецкий рассказал об угрозах после его заявления о могиле Фриске

Москва, 7 марта. Музыкант и шоумен Стас Барецкий получил несколько ночных звонков с угрозами после того, как заявил, что останки певицы Жанны Фриске похитили через несколько дней после похорон.

Ажиотаж вокруг этой новости удивил Барецкого. Он ожидал, что люди будут благодарить его за информацию, но вышло все совсем иначе. Шоумен не испугался угроз, он лишь напомнил, что жил в 90-е годы и сможет себя защитить.

«После заявлений о Фриске ночью было пару звонков мне, обещали «завалить меня». Но я 90-е прошел, опыт есть. Даже неизвестно, кто кого «вальнет», если дело дойдет до «стрелки» или перестрелки. Тут как повезет», — заявил шоумен.

Ранее Стас Барецкий, ссылаясь на друга-работника кладбища, где похоронена Жанна Фриске, рассказал, что могила звезды на самом деле уже много лет пустует. Тело якобы «утащили» либо фанаты, либо сектанты, предположил шоумен. Свидетели инцидента не стали предавать огласке произошедшее и просто закопали пустую могилу.

Барецкий также недавно предложил место на кладбище Валерию Переверзеву, который анонсировал съемки фильма «Брат-3». По его словам, настоящего продолжения легендарной картины от режиссера ждать не стоит.