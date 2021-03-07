Названы самые популярные маршруты для туристов на 8 Марта

Москва, 7 марта. Праздничные выходные c 6 по 8 марта туристы планируют провести в Москве и Санкт-Петербурге, по данным сервиса Ostrovok.ru.

В числе популярных туристических направлений россиян также оказались Екатеринбург, Сочи, Ярославль, Краснодар и Калининград.

Обычно туристы бронируют гостиницы в городах России на три ночи. Такой отдых оценивается примерно в 4 300 рублей в сутки на двоих. За минувший год стоимость проживания поднялась на 30%. Самые низкие цены на проживание в отеле зафиксированы в Екатеринбурге — номер на двоих стоит 2 тысячи рублей за ночь.

Недавно туроператоры рассказали, что в период пандемии у россиян появились свои «Венеции» и «Барселоны» — туристические «мекки». Специалисты считают, что переполненность традиционных российских летних курортов станет причиной повышенного интереса к альтернативным местам для отдыха.