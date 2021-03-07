Австрийские дипломаты заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

Вена, 7 марта. Многие члены дипломатического корпуса в Вене выразили заинтересованность вакцинами от COVID-19 российского производства. Об этом заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Австрийские дипломаты и представители международных организаций в Вене хотели бы привиться от коронавируса вакцинами из России. Сейчас ведется работа в соответствующем направлении, однако на это уйдет не меньше месяца. Окончательное решение отчасти будет зависеть от европейских властей, написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Несколько стран Евросоюза ранее уже одобрили использование российской вакцины «Спутник V» в индивидуальном порядке. Сейчас российский препарат уже получил регистрацию в Венгрии и Словакии. Власти Польши не исключили, что могут закупить «Спутник V» в обход регуляторов Евросоюза.