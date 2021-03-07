В Киеве предрекли переход «мовы» и русского языка на латиницу

Киев, 7 марта. Когда придет время перехода на латиницу Украина вслед за «мовой» будет вынуждена «перевоплотить» и русский язык, так как большинство «патриотов» плохо владеют национальной речью.

Все 30 лет независимости страны тема патриотизма русскоязычных украинцев оставалась без должного внимания. Сейчас настало время, когда к ней необходимо вернуться, поскольку она играет одну из ключевых ролей в социокультурной сфере, заявил украинский политолог Константин Матвиенко.

Нельзя просто закрыть глаза и сделать вид, будто русского языка нет. Ни один книжный форум не обходится без стенда с фронтовой литературой, которая зачастую русскоязычная, добавил эксперт.

«В утилитарном, прагматическом плане — рано или поздно придется кодифицировать переход украинского языка на латиницу, и нам придется кодифицировать переход русского языка на латиницу», — цитирует его «ПолитНавигатор».

Ранее за выступление на русском языке из партии бывшего президента Украина Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключили депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко. Его обвинили в нарушении «Закона о языке».