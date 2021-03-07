Актриса Пермякова продала две квартиры и взяла ипотеку ради жилья с видом на Кремль

Москва, 7 марта. Актриса Светлана Пермякова недавно обзавелась квартирой с видом на Кремль. В беседе с журналистами звезда «Интернов» призналась, что ради дорогостоящей покупки она была вынуждена влезть в огромную ипотеку.

«Пришлось взять уже третью ипотеку. Продала две квартиры, которые были в моей собственности, но этого хватило на половину стоимости», — рассказала Пермякова в эфире программы «Звезды сошлись».

Актриса не в первый раз влезает в кредиты ради покупки недвижимости. Впервые на покупку столичной квартиры она отважилась в 2007 году. Тогда она внесла в качестве первого взноса 250 тыс. рублей, рассчитывая закрыть оставшуюся стоимость за 15 лет, взяв долларовый кредит. Вскоре она начала сниматься в «Интернах» и хорошо зарабатывать. Однако ее настиг кризис 2008 года и скачок курса доллара.

«Начались первые съемочные дни, я пришла к продюсерам и попросила деньги наличкой», — призналась Пермякова.

Когда ситуация стабилизировалась, она с семьей переехала в просторную квартиру в Люберцах, взяв ипотеку со ставкой 10-11% годовых, которую довольно быстро закрыла. Однако третья ипотека на фоне пандемии стала для актрисы тяжелой ношей.

«Не получается выплачивать быстро — нет работы, нет тех средств, из которых отдавать. Дай бог хоть так платить», — пожаловалась Пермякова.

Телеведущий Отар Кушанашвили недавно отмечал, что ипотека «организует его жизнь». Так, по его словам, раньше он вел распутный образ жизни и «тратил деньги на ерунду». В одном из недавних интервью он подчеркивал, что если бы не кредитные обязательства, то он бы вернулся к подобному стилю жизни.