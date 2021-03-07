Раздел о подвигах женщин во время ВОВ открылся на сайте Минобороны РФ

Москва, 7 марта. Исторический раздел «Героини Великой Победы» стал доступен для ознакомления на сайте Минобороны РФ. Материалы в нем посвящены подвигам женщин во время войны.

Открытие раздела приурочено к Международному женскому дню. Пользователи смогут узнать о воинской службе женщин в период Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Во время Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие самоотверженно и честно, с полным сознанием своего долга перед Родиной несли воинскую службу», — говорится на сайте оборонного ведомства.

Около 150 женщин-военных получили правительственные награды, ордена и медали СССР. Они выдавались за боевые подвиги и самоотверженный труд в тылу и соединениях Красной Армии. Звания Героя Советского Союза получили в годы войны 90 женщин, пишет RT.

Военные бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили ветеранов ВОВ с 8 Марта. В честь этого события они лично посетили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.