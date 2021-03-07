ЛНР обвинила Леонида Кравчука в умышленном срыве переговоров

Луганск, 7 марта. Руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук своей риторикой обрекает Минский процесс на пробуксовку, заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Стороны вряд ли достигнут компромисса, если «переговорная тактика» Кравчука не изменится. Дейнего также добавил, что в этом и состоит стратегия украинской стороны.

«Украина должна выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Минских переговоров, или прямо и открыто отказаться от этих обязательств» — подчеркнул представитель республики.

Украинская власть должна вести переговоры именно с республиками. А не позволять третьим силам внутри страны по-другому интерпретировать тезисы переговоров и разжигать ненависть, добавил Дейнего.

Недавно, посол ОБСЕ Пьер Морель на заседании Трехсторонней контактной группы потребовал от Украины конструктивного диалога с ДНР и ЛНР. В ответ на это требование, представитель украинской стороны раскритиковал предложение посла и возмутился тем, что представителям республик дали слово на переговорах.