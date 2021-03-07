Панно в честь борющихся с COVID-19 медиков украсило больницу Иркутска

Иркутск, 7 марта. Фасад инфекционной областной больницы Иркутска теперь украшен панно из дерева. Его создал дизайнер Валерий Хорохордин по эскизу студента ИРНИТУ Никиты Малышева.

Площадь панно составляет 45 квадратных метров. Автор эскиза учащийся иркутского университета Никита Малышев является художником–самоучкой.

Создание панно на стенах больницы было приурочено к первой годовщине движения «#МыВместе», созданного в начале пандемии, передает Infox. Его целью является оказание содействия инвалидам, пожилым людям, врачам и всем нуждающимся в помощи в период борьбы с коронавирусом.

Недавно Владимир Путин наградил более 200 медиков за самоотверженную работу в тяжелое время пандемии COVID-19. Медицинским работникам вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского.