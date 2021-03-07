Польский генерал Скшипчак предположил ход войны НАТО и РФ в Калининграде

Москва, 7 марта. Калининградская область является некими «воротами», открывающими путь в Балтийское море и на Польскую низменность. Для России этот регион имеет стратегическую важность.

Основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР) расположены именно в самой восточной части России, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. В случае появления в Прибалтике сил НАТО российская армия будет использоваться не только для обретения первенства на море, суше и в воздухе, передает РИА Новости.

«Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей», — предположил Скшипчак.

Шестой армии и флоту понадобится от двух до четырех дней, чтобы «занять» страны Балтии. Генерал отметил, что после этого боевые действия могут переместиться на юг Балтийского моря к Польше.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков ранее заявил, что НАТО не сможет единым фронтом выступить против России. Три оси Альянса не перестают противоречить друг другу.