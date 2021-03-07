Байден с трудом прочитал текст телесуфлера, обосновывая трату 1,9 трлн долларов

Вашингтон, 7 марта. Президент США Джо Байден с трудом прочитал строки телесуфлера, пытаясь объяснить пользу «антикоронавирусного» законопроекта, который обойдется американской казне в 1,9 трлн долларов.

Джо Байден в своем обращении объяснял американцам необходимость введения пакета стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Отмечается, что законопроект был принят сенаторами-демократами без единого голоса республиканцев. Члены Республиканской партии пытались его оспорить и добиться внесения в проект своих правок, однако все их предложения были отклонены.

Байден читал обоснование законопроекта с помощью телесуфлера. На одной из строк он сбился и растерялся. Однако вскоре 78-летний президент США сосредоточился и все-таки сумел дочитать текст.

Журналист американского издания Gateway Pundit Кристина Лайла высмеяла данный инцидент. Она отметила, что «именно поэтому кураторы Байдена не позволяют ему напрямую отвечать на вопросы представителей прессы».

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее спрогнозировал сроки восстановления рынка страны. По его мнению, это произойдет не раньше конца 2021 года. При этом он подчеркнул, что восстановительная политика Вашингтона может привести к ускорению роста цен.