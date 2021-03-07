Украинские социологи определили главного соперника Зеленского на выборах

Киев, 7 марта. Лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко назвали главным конкурентом действующего украинского президента Владимира Зеленского на будущих выборах.

Данные социологического исследования выявили, что всего 25,3% населения поддерживают лидера Украины Владимира Зеленского. На втором месте депутат Верховной рады Юрий Бойко, за него готово проголосовать 14,7% граждан. Третье место занимает экс-президент Петр Порошенко, его поддерживают 14% опрошенных. На четвертом месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать голос 11,9% респондентов.

В документе также указан и уровень поддержки политических партий. По результатам соцопроса, каждый пятый в случае проведения парламентских выборов готов голосовать за партию действующего президента «Слуга народа», 18,1% — за «Оппозиционную платформу — за жизнь» Виктора Медведчука, 15% — за партию «Европейская солидарность» Порошенко, 14,4 – за партию «Батькивщина».

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